بعد وفاة موظف بسببه.. تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام الكحول

منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، حرص الكثيرون على استخدام المواد المطهرة والكحولية باعتبارها الوسيلة الآمنة للقضاء على الفيروس سواء على الأسطح أو الأيدي، بعد توصيات منظمة الصحة العالمية بأهمية استخدامه لوقف انتشار الفيروس.

إلا أن البعض غيرّ مساره لاستخدامات أخرى ضارة، حيث لقى موظف مصرعه بدائرة مركز شرطة أخميم شرق سوهاج، إثر تناوله مادة الكحول الإيثيلي أثناء تواجده بمنزله، ما نتج عنه وفاته.

وكان الدكتور هاني الناظر أوضح أن شرب الكحول ليس من الطرق الفعالة في القضاء على الفيروس، لذا تستعرض "الوطن" الطريقة الصحيحة لاستخدام الكحول على النحو التالي:

1. استخدم الكمية المناسبة من مطهر اليدين وفقًا لحجم يديك.

2. افرك يديك جيدًا وتأكد من تغطية السطح الكامل لكلتا يديك، بما في ذلك بين الأصابع، وداخل الأظافر.

3. تأكد من فرك يديك لمدة 30 ثانية على الأقل ولا تلمس أي شيء حتى الوقت الذي تكون فيه يديك جافة تمامًا.

4. يمنع استخدام الكحول لمرضى الحساسية أو الطفح الجلدي.

5. يفضل استخدام الكحول عند الحاجة فقط، إذ أنّ الإفراط في استخدام الكحول قد يتسبب في الإصابة بالإكزيما الجافة والتي يصاحبها حكة شديدة تسبب ظهور جروح وتقرحات، وبقع جلدية.

6. في حالة استخدام الماء والصابون فإنّ ذلك يفي بالغرض بدلًا من الكحول.