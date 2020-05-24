ضبط كمية من الكحول والكمامات قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية برئاسة د. فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف د. رحاب عبد الحي مدير عام الصيدلة، حملة موسعة علي الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك بمراكز ومدن "الزقازيق، وديرب نجم، وههيا، والإبراهيمية".

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بواقع 1693 (قرص، عبوة، وحدة، زجاجة)، تمثلت المضبوطات في "كمامات وعبوات كحول"، معروضة للبيع بأعلى من السعر الرسمي لها في السوق السوداء، وبعضها بدون فواتير، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وبعضها منتهي الصلاحية، وأدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها، ومستحضرات طبية بدون فواتير، وعينات طبية مجانية ممنوع بيعها.

وتم ا.تخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية