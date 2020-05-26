"صحة الأقصر" تعلن عدم مسؤوليتها عن جمع تبرعات لخدمات العزل بالمستشفيات

حذرت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، من الانسياق وراء أشخاص يجمعون تبرعات بدعوى تقديمها لمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، معلنة عدم مسؤوليتها عن جمع بعض الأفراد لتبرعات أو معونات خاصة بخدمات العزل للنزل أو المستشفيات بالمحافظة.

وأكدت المديرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها غير مسؤولة عن جمع تبرعات لـ"نزل الشباب بالطود، مستشفى العديسات، مستشفى الأقصر العام، مستشفى القرنة، مستشفى الحميات، مستشفى البياضية"، مؤكدة أن أي مساعدات أو تبرعات عينية من أي جهة أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لا تتم مباشرة إلا مع الدكتورة نهاد نصر الدين، مسؤول إدارة التغذية واحتياجات العزل بالمديرية، والمسؤول عن وصولها بشكل صحيح وحسب الاحتياج لمستحقيها فقط.

كما أشارت المديرية إلى توفر جميع مستلزمات مكافحة العدوى بالكامل، مقدمة الشكر والتقدير لمديرية التضامن الاجتماعي وكل من ساهم بتقديم الخدمات والدعم منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.