أستاذ اللقاحات بجامعة واشنطن: مصر تعاملت بجدية وصرامة لاحتواء "كورونا"

أكد الدكتور إبراهيم أديب، أستاذ التطعيمات واللقاحات بجامعة واشنطن فى سياتل، أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة «كورونا» بجدية وصرامة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لرصد كيفية تعامل منظمة الصحة العالمية مع الأزمة منذ بدايتها، وتوحيد الجهود للسيطرة على الجائحة، خاصة بعد هجوم الولايات المتحدة على المنظمة.

وأضاف «الديب»، فى حواره لـ«الوطن»: «لدينا 120 لقاحاً للتطور الجينى للفيروس»، مؤكداً أنه تم تجربة 10 لقاحات على الإنسان، لافتاً إلى أن جاهزية اللقاح للاستخدام تستغرق عاماً ونصف العام، مشيراً إلى أنه تم الإعلان للعالم أن فيروس كورونا جائحة كبيرة يلزمها التعامل بشدة، لذلك كان يجب تطبيق الحظر، ووقف السفر والرحلات، والتباعد الاجتماعى.

كيف ترى الوضع الحالى لأزمة فيروس كورونا على مستوى العالم؟

- الوضع فى العالم يختلف من دولة لأخرى، وذلك حسب توقيت التعامل مع الأزمة نفسها، والدقة والصرامة فى اتخاذ القرار، فضلاً عن مدى دقة تطبيق الإجراءات الاحترازية، لاحتواء الجائحة، ونتيجة ذلك بعض الدول تحسَّن الوضع فيها بشكل كبير مثل الصين، وبدأت الحالات فى العد التنازلى، ودول أخرى بدأت حالات الإصابة بالفيروس فيها الصعود بشكل كبير، لذلك الأمر يتوقف على قوة التعامل مع الأزمة.

بمَ تبرر ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس فى مصر؟

- ظهرت الكثير من المعلومات الخاطئة التى تقول إن ارتفاع درجات الحرارة سيقتل الفيروس، وإن الشعب المصرى يتمتع بمناعة قوية، والوقاية تتم بالمياه والملح، وتم نشر هذه الأقاويل فى مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من قبَل أساتذة الطب، كل ذلك أدى إلى خلق حالة من التساهل وعدم الجدية لدى الشعب المصرى فى التعامل مع الأزمة، وبدأوا النزول إلى المناطق المزدحمة.

وكيف ترى تعامل الحكومة المصرية مع الأزمة؟

- الحكومة المصرية تعاملت مع الأزمة بجدية وصرامة، وعملت ما بوسعها لاحتواء الأزمة، خاصة مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وطبقت الحظر بشكل جيد، لعدم الإضرار بالوضع الاقتصادى، إلا أن الحظر بصفة جزئية ليس أفضل الحلول، وكنت أتصور أنه سيتم استغلال شهر رمضان، وتطبيق الحظر الكامل والتعامل بشدة مع الأزمة، فتطبيق الحظر الكامل فى شهر رمضان له أضرار اقتصادية أقل بكثير من أى أوقات أخرى، والحظر الجزئى نتائجه سلبية، ومهم فى حساب عدد حالات الإصابة بالفيروس مقارنة ذلك بعدد الاختبارات التى أجريت.. «ممكن يكون 700 حالة مصابة من واقع 2000 اختبار».

إنتاج المصل يستغرق عاماً ونصف العام

وماذا عن إجراء التجارب السريرية للتوصل لعلاج للفيروس؟

- تعاملنا مع مختلف الهيئات والشركات التى بدأت فى إنتاج أبحاث علمية وتجارب سريرية للتوصل لعلاج للفيروس، ولدينا 120 لقاحاً للتطور الجينى للفيروس، وطبقنا من 8 إلى 10 لقاحات على الإنسان، بعد تطبيقها على الحيوان، وهناك أطباء يروجون أن اللقاح سيكون جاهزاً فى نهاية العام، وهذا خطأ تماماً، فاللقاح حتى يكون جاهزاً للاستخدام يستغرق نحو عام ونصف العام.

ما مراحل إنتاج اللقاحات؟

- المرحلة الأولى هى مرحلة ما قبل البشر، أى تطبيق اللقاح على الحيوان، والمرحلة الثانية هى تطوير اللقاح بحيث يكون آمناً وفعالاً، والمرحلة الثالثة هى تطبيقه على جزء كبير من البشر للتأكد من فاعليته، وبعد إثبات فاعليته يتم إجراء التراخيص له من قبَل الجهات الرسمية، وتقييمه، ثم استعماله لأسباب معينة لا يجوز استخدامه لغيرها، ثم إنتاجه بكميات كبيرة، والتخطيط لكيفية نشره فى الأسواق، وشرائه من قبَل الحكومات: «والموضوع ده بياخد وقت كبير».

الحظر الكامل يضر الاقتصاد

ما السيناريوهات المستقبلية للأزمة من وجهة نظركم؟

- السيناريوهات هى التعايش مع الأزمة، لحين التوصل للقاح فعال ضد الفيروس، وتطبيق إجراءات الوقاية، والتعايش تكون له أسباب اقتصادية واجتماعية، فتطبيق الحظر الكامل يضر بالاقتصاد، ويخلق حالة من الزهق لدى المواطنين، فتوعية الناس وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى أهم من تعقيم الأسطح، حتى يمكن مع مرور الوقت التعرف بشكل جيد على خصائص الفيروس، وطرق العدوى، أو إمكانية تحوله لحالة موسمية.

عقار الهيدروكسى كلوروكين غير فعال

وماذا عن فاعلية الأدوية لعلاج الفيروس؟

- طبقنا اختبارات على جميع أنواع الأدوية وأثبتت عدم فاعليتها لعلاج الفيروس، وكثير من الأطباء روجوا لفاعلية الهيدروكسى كلوروكين للوقاية من الإصابة بالفيروس، وهذا خطأ تماماً، وتم إثبات آثاره السلبية على الإنسان، فهذه الأدوية لها فاعلية فى فيروسات غير فيروس كورونا، لذلك لا بد من الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، فتخصص الوبائيات تخصص دقيق للغاية ويعتمد على البحث العلمى: «ماينفعش دكتور مش تخصصه يقول أى كلام وخلاص».

كيف تسهم أبحاث الجامعات فى مواجهة الوباء؟

- لدينا مجموعة من الخبراء يتابعون على مدار الساعة جميع الأبحاث التى تجرى فى الجامعات وعلى أساسها تصدر المنظمة توصيات علمية ونصائح لحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس.