عدد المتعافين من كورونا حول العالم يبلغ 2 مليون و400 ألف

تخطى عدد المتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم الـ 2 مليون و400 ألف حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الاخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أكدت في وقت سابق، اليوم، أن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، جلب تحديات جديدة تتطلب جهودًا أكبر من الحكومات من أجل بناء مجتمعات شاملة في السنوات المقبلة.

وجاء ذلك في بيان صدر اليوم، عن المنظمة الأوروبية في ختام اجتماع دولي "عن بعد"، بشأن معالجة الأبعاد العديدة للتعصب والتمييز ضد المهاجرين.

وقال رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي السفير إيجلي حساني إن المخاوف المتعلقة بالتسامح وعدم التمييز هي مصدر قلق مشروع لنا جميعا، مشيرا إلى أن هذا الوباء "كشف بوضوح شديد أنه لا يمكننا أن نكون غير مبالين أمام استهداف النساء والرجال والشباب والفئات الضعيفة وغيرهم بشكل مختلف إذا أردنا ضمان تمتعهم جميعًا بنفس الحقوق".