أحمد العوضي يوجه رسالة لمصطفى حسني: "تشرفت بك كأخ وصاحب"

بعث الفنان أحمد العوضي، برسالة محبة إلى الداعية مصطفى حسني، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

ونشر العوضي صورة لحسني وعلق عليها قائلاً: "من أحلى الحاجات اللي حصلتلي بسبب الاختيار، إني اتعرفت على الداعية مصطفى حسني، اتشرفت بيك أخ وصديق وصاحب، وربنا يجازيك خير دايماً على روحك الحلوة".

وجسّد العوضي شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، وحاز أداؤه على إعجاب الجمهور والنقاد.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رجب، محمد إمام، آسر ياسين، إياد نصار وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.