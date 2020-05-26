برنامج الأغذية العالمي: تكلفة الإغاثة باليمن ارتفعت بسبب كورونا

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن تكاليف خططه للعمل في اليمن ارتفعت الى نحو 878 مليون دولارًا بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية"كونا".

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم البرنامج اليزابيث بايرز في مؤتمر صحفي عن بعد: "إن الفيروس يمثل تهديدًا جديدًا للملايين من سكان اليمن، بعد أن دمر النزاع الذي دام لأكثر من خمس سنوات سبل العيش والنظام الصحي، ودفع البلاد الى حافة المجاعة".

وحذرت "بايرز"، من احتمال خروج الوضع الإنساني في اليمن عن نطاق السيطرة حيث يعاني أكثر من 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي من بينهم نحو عشرة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.

وأوضحت المتحدثة الإعلامية، أن برنامج الأغذية العالمي يتوقع أن يدفع الوباء العديد من الأطفال في اليمن إلى سوء التغذية الحاد، في الوقت الذي يعاني أكثر من مليوني طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد بالفعل، وهو رقم يخشى البرنامج من زيادته.

وأشارت "بايرز" إلى وجود تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني الإغاثي في اليمن مثل الوصول إلى المتضررين، وكيفية الموازنة بين الموارد المتاحة ومستوى الحاجة غير المسبوق، لاسيما الآن مع جائحة كورونا المستجد.