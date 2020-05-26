"الصحة": سنستعين بخبرات الأطباء المحالين للمعاش لمجابهة كورونا

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه يجرى الحصر حاليًا للاستعانة بخبرات الأطباء المحالين للمعاش بناء على توجيهات القيادة السياسية، للاستفادة من الأساتذة الكبار.

وأشار إلى أن هذا لا يعني وجود نقص أو عجز في الأطباء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسي.

وأضاف "غنيمة"، أن نزل الشباب المعدة للعزل ومعدل الشفاء بها أكثر من 20 ألف سرير، وأن نسبة الشفاء بها 51 %، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بإجراءات وزارة الصحة المصرية، خاصة أنها تراقب أعداد المصابين على مدار 4 شهور، ولا داعي للالتفات للمشككين.

وأردف أنه يوجد 320 مستشفى تفحص المشتبه بهم بعمل أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، ولو هناك اشتباه يتم عمل المسحة، ولو الأعراض متوسطة أو قوية يتم الحجز والتقييم المستمر مع توافر كل الامكانيات.

وأشار "غنيمة" إلى أن الخطة الموضوعة تُدرس ولا داعي للقلق، كما أجهزة الدولة بالكامل تعمل بمنتهى القوة، مؤكدًا توزيع 5 ملايين كمامة على المستشفيات.

وعن بروتوكولات العلاج، أكد وجود لجنة علمية من الصحة تراجع كل الأبحاث والتقارير العلمية يوميًا بشأن علاج فيروس كورونا ومراعاة أي تعديل.