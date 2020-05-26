محمد أنور ينعى "إيتو" عبر تويتر: ربنا يرحمك

نعى الفنان محمد أنور، الفنان الراحل عبدالنبي السيد الشهير بـ "إيتو"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وغرد أنور قائلاً: "ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته ياعم إيتو".

وكان إبراهيم عمران، رئيس نقابة الكومبارس، قد أعلن وفاة إيتو في آخر أيام شهر رمضان المبارك عبر "فيسبوك" قائلاً: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله عم إيتو آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفر له، الدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".

يذكر أن من أبرز أعمال عبدالنبي السيد كان فيلم "الحرب العالمية التالتة"، الذي قام ببطولته الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو.