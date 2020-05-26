كرم جبر: كل المؤسسات الصحفية فيها حالات كورونا.. لكن الأعداد مش كبيرة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن وكالة أنباء الشرق الأوسط بها حالتا إصابة بفيروس كورونا، وتم إغلاق دورين في الوكالة لتعقيمهما.

وقال جبر، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل المؤسسات الصحفية فيها حالات كورونا لكن الأعداد مش كبيرة"، موضحًا أن جريدة الأهرام بها 4 حالات، والأخبار 6 حالات، والجمهورية 6 حالات، والشرق الأوسط حالتان، وروز اليوسف حالتان، وحالة في الشركة القومية للتوزيع.

وأشار جبر إلى أن مؤسسة دار الهلال بها حالة إصابة، وأنه تجرى جهود حثيثة من أجل إلحاقها بأحد مستشفيات العزل، إضافة لأربع حالات أخرى، مشددًا على أن العدوى تحدث في الخارج وتتطور لحالات عدوى أسرية، مؤكدًا على ضرورة رفع درجات اليقظة.