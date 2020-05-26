تعقيم الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة بمدن خليج العقبة في جنوب سيناء

نظمت المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بجنوب سيناء، والتي استوفت كافة ضوابط السلامة الصحية، التي أقرها مجلس الوزراء لاستقبال السياحة الداخلية، حملة تعقيم وتطهير دوري، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التعقيم تجرى داخل الفنادق والمنتجعات السياحية كل ساعة، وتتضمن المباني والأثاث وحتى الشواطئ، حرصًا على حياة الزائرين والعاملين في القطاع السياحي.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن أعمال التعقيم والتطهير تجرى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وبواسطة فريق متخصص، ووفقًا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، تحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأكد المحافظ أن 12 فندقًا بمدن خليج العقبة حصلت على شهادة السلامة الصحية، كشرط للتشغيل، مشيرًا إلى أنه يجرى الحصول على هذه الشهادة بعد التأكد من تطبيق الضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء، ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن شهادة السلامة الصحية، عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ ،وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة و الرخاء و الصحة.