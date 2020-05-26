توزيع الكمامات مجانا داخل المديريات والإدارات الخدمية في جنوب سيناء

زار اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مدن خليج العقبة، لتهنئة المواطنين بالعيد، والاطمئنان على أحوالهم، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأصدر المحافظ تعليمات لجميع رؤساء مدن المحافظة، ومديري المديريات والإدارات الخدمية التي يتردد عليها المواطنين باستمرار، بتوزيع الكمامات على العاملين بها، والمواطنين أثناء دخولهم مجانًا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وشدد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة تعميم ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية، لمكافحة فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة للتعايش، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووزع المحافظ العيدية على الأطفال بالأودية التابعة لمدن خليج العقبة، والتقى بمشايخ وعواقل القبائل البدوية، للاستماع إلى مطالبهم، ووعدهم بتنفيذها.

كما التقى محافظ جنوب سيناء، ببعض الجنسيات الأجنبية المتواجدة بالمدينة، وقدموا له الشكر على الخدمات والمجهودات المبذولة قبل المحافظة.

وتابع المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي دهب ونويبع، مثل مشروعات تطوير الطرق، ورفع كفاءة مضمار الهجن بنويبع، وأعمال النظافة والتجميل بالمدينتين.