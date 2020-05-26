بخلاف MBC2 وAction.. إليك قنوات عرض الأفلام الأجنبية على التليفزيون

يلجأ محبو الأفلام الأجنبية غالبًا إلى البحث عن قائمة برامج وأفلام قناة MBC2، باعتبارها أشهر القنوات التي تعرض مجموعة متنوعة ومميزة من الأفلام الأجنبية.

إلا أنّ هناك عددًا من القنوات الفضائية الأخرى عبر النايل سات تعرض أيضًا العديد من الأفلام الأجنبية ترصدها "الوطن" على النحو التالي:

قناة Dubai one

وهي قناة متخصصة في الأفلام الأجنبية إضافة إلى البرامج الحوارية والنشرات الفنية، يمكن أن تشاهدها عبر تردد 11785 استقطاب رأسي.

قناة MBC Max

وهي قناة مشفرة تقدم مجموعة من الأفلام الأجنبية الحديثة، وتهتم بتلك التي تحمل طابع كوميدي واجتماعي، يمكنك مشاهدتها عبر تردد 11938 استقطاب رأسي.

قناة MBC Bollywood

وهي قناة غير مشفرة تعرض الأفلام الهندية على تردد 11938 استقطاب رأسي.

قناة FX

وهي قناة غير مشفرة تقدم مسلسلات وأفلام أمريكية مترجمة إضافة إلى مجموعة من البرامج والأفلام التسجيلية، يمكن أن تشاهدها عبر تردد 12226

قناة Scare tv

وهي قناة متخصصة في أفلام الرعب، وتردد القناة على النايل سات 10872/ 27500/ V.

قناة Box Movies

وتعرض القناة عددًا من الأفلام الأجنبية الكوميدية والرعب والخيال العلمي على تردد 12562/v/27500.

قناه Orpit Movies

وتعرض أوربيت أيضًا عدد من أفلام هوليود والدراما والرعب على تردد 11411/عمودي/27500.

قناة Mix Hollywood

وتعرض العديد ممن الأفلام الأجنبية التي تناسب الكبار والصغار بجانب الأفلام التي تناسب المحتوى العائلي على تردد 11488 أفقي عبر النايل سات.

قناة D Movies

وبجانب الأفلام الأجنبية تعرض عددًا من الأفلام الهندية على تردد 11602/H/27500.

قناة Nojoom Hollywood

ويمكن أن تشاهدها على النايل سات على تردد 12562 استقطاب رأسي.