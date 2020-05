أفلام كوميدية وبرامج.. خريطة القنوات الفضائية أول أيام عيد الفطر

تتزامن احتفالات عيد الفطر هذا العام مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، والذي تسبب في فرض الالتزام بالمنازل على جميع الشعوب وعدم الخروج منها، فيما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بوقف حركة النقل والمواصلات على مدار أيام عيد الفطر كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة الفيروس.

ويمكنك قضاء عيدًا مميزًا في بيتك من خلال بعض الأنشطة المنزلية مثل السهرات الفنية والثقافية الـ"أونلاين" التي تعرضها القنوات الفضائية على مدار اليوم، ونستعرضها على النحو التالي:

روتانا سينما

عرض فيلم "سواق الهانم" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "الكنز" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "اللمبي 8 جيجا" الساعة 8 مساءً، وعرض أول للفيلم الكوميدي "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة" الساعة 10 مساءً.

الحياة

يستضيف برنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل أول يوم العيد الساعة 11 مساءً، أبطال مسلسل "الفتوة"، ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر للحديث عن نجاح المسلسل وكواليس التصوير.

ONe

تعرض قناة ON الفيلم الكوميدي عسل أسود في سهرة أول أيام العيد الساعة 1 بعد منتصف الليل.

قناة MBC2

عرض فيلم Hugo الساعة 6 مساءً، وفيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them الساعة 8 مساءً، وفيلم المغامرات Jack the Giant Slayer الساعة 10 مساءً، وThe Wolfman الساعة 1 بعد منتصف الليل.

