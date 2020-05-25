المسماري: إعادة التموضع جنوبي طرابلس خطط عسكرية وليس تراجع أو تقهقر

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن إعادة تموضع الجيش الوطني الليبي جنوبي طرابلس، هي عبارة عن خطط عسكرية، لا يمكن الحديث عنها إلا بعد إنجاز كل المهام المترتبة عنها.

وأضاف المسماري، خلال حواره عبر شاشة "سكاي نيوز العربية"، أن العدو فسر أن القوات تتراجع وتتقهقر وتترك مواقعها السابقة، ما أسقطه في فخ يوم الجمعة، حيث سقطوا في كمين كبير جدًا.

وأردف: "أسفر هذا الكمين عن إسقاط أكثر من 100 قتيل و130 جريح في صفوف الميليشيات المتطرفة، وجنودنا نفذوا العملية بشكل حرفي كبير جدًا".

وتابع: أن هذه العملية تأتي في إطار سحب واستدراج العدو لمنطقة تستطيع استخدام تكتيكات معينة أو أسلوب قتالي معين، لإحداث أكبر خسائر في صف العدو: "استدرجناهم إلى منطقة لا يوجد بها مدنيين أو سكان في الوقت الحالي، واستخدمنا الكوماندوز، والتففنا حولهم وقتلناهم".