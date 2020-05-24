صورة.. أحمد خالد صالح مع القائد الحقيقي لقوة القصاص لـ"منسي"

نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة جديدة له مع "النقيب يوسف"، الشخصية الحقيقية التي جسد دورها بمسلسل الاختيار، وهو الشخص الذي قاد مجموعة من رجال القوات المسلحة المصرية للثأر من التكفيريين منفذي هجوم كمين البرث، الذي أسفر عنه استشهاد الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ومجموعة من أبطال الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء.

وكتب صالح على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، "البطل الحقيقي اللي كان ليا الشرف بتجسيد دوره ومقابلته، الرائد أحمد يوسف صالح، وشكلنا هنطلع قرايب، كان ليا الشرف يا قائد".

مسلسل الاختيار جسد بطولة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.