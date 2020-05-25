أحمد فهيم يكشف عن نصائح خاله الفنان خالد صالح: علمني حاجات كتير

تحدث الفنان أحمد فهيم عن خاله الفنان الراحل خالد صالح قائلا: " دي مسؤولية يارب أكون قدها، هي مسؤولية كبيرة جدا، ودي حاجة في الجينات غصب عني، المرحوم خالد صالح أنا اتعلمت منه كل حاجة، مش في التمثيل بس ولكن في الحياة والتعامل مع الناس وتقبل الآخر حاجات كتيرة اتعلمتها منه".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "لو فيا حاجة حلوة هتكون من المرحوم خالد صالح، كان دايما يقولي متعملش حاجة انت مش قدها، يعني متعملش حوار صحفي وانت لسه محدش يعرفك متروحش برنامج وانت لسه مش معروف متقبلش دور كبير وانت لسه في أول الطريق".

وتابع: "كان دايما يقولي بردو مفيش حاجة اسمها عاوز أمثل أتعلم الأول وبعدين قول عاوز أمثل"، لافتا إلى أن ظل يتدرب على يد خاله 10 سنوات "يا رب أكون وفقت".

وعن المخرج محمد سامي قال: "الممثل دايما عنده أسئلة كتير محتاج إجابات عليها علشان يكشف الجوانب المظلمة للشخصية، ودايما الأستاذ محمد سامي عنده كل الإجابات لكل الأسئلة دي لو مش بالكلام بيبقى بالعين، يعني أنا ببقى داخل أعمل مشهد عندي أسئلة كتير في دماغي وعاوز أسأل حاجات كتير لما بدخل بروح أبصله فلما ببص في عينه هو بيحس بالحالة بتاعتي ده اللي بيني وبينه".