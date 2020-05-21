تشميع صيدليتين وضبط 80 ألف عبوة أدوية مخالفة بديرب نجم

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بالمحافظة، حملة مسائية مشتركة علي الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك بمركز ومدينة ديرب نجم، للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، ورصد أى مخالفات بها، أسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٢ صيدلية بمركز ديرب نجم يتم بيع الأدوية البشرية بهما بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بواقع ٧٩٣٥٠ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، تمثلت المضبوطات المخالفة في أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة "ترامادول مهرب"، أدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية صدر بها منشور من وزارة الصحة بإيقاف تداولها، وأدوية بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، أدوية خاصة بالمستشفيات ممنوع بيعها بالصيدليات، وآخري محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، جنح أمن دولة طوارئ بديرب نجم، وتم مصادرة كافة المضبوطات بالصيدليتان غير المرخصتان، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للمتواجدين بهما، وتم الغلق الإداري والتشميع لهما، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.