شذوذ جنسي.. كشف غموض مقتل عجوز بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض العثور على جثة مزارع مسن مقتولًا في ظروف غامضه داخل منزله بقرية الصفا بمركز طوخ.

وتبين أن وراء الواقعة عاطل مارس مع المجني عليه الشذوذ وقتله عقب ذلك.

وأُلقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه، والتصريح بدفن الجثة واستعجال تقرير الطب الشرعي عن مناظرة الجثة، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ بلاغًا من "سناء م ز"، ربة منزل، ومقيمة بقرية الصفا بدائرة مركز طوخ، يفيد باكتشافها وفاة زوجها المدعو "إبراهيم ا ش"، مزارع داخل مسكنه، ومصاب بجروح بالوجه والرقبة.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتمكن رجال المباحث من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "طلعت ا ط"، 19سنة، عاطل، ومقيم بذات الناحيه، وتمكن الرائد حسام الحسيني معاون مباحث المركز من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، معللًا ذلك بقيام المجني عليه بممارسة الشذوذ الجنسي معه برضاه، وشعوره بالاستياء عقب ذلك ،فقرر التخلص منه بسلاح أبيض "سكين مطبخ".