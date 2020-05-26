الإبراشي: عدم حديث قنوات الإخوان عن مساعدات إسرائيل لتركيا يفضح كذبهم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن طائرة إسرائيلية هبطت فى مطار العاصمة التركية اسطنبول، وعلى متنها مساعدات طبية مقدمة من إسرائيل إلى تركيا.

وذكر "الإبراشي" إن هذه الطائرة تعد الأولى منذ 10 سنوات، عندما اندلعت أزمة بين الجانبين تراجع على إثرها التعاون الدبلوماسي بين أنقرة وتل أبيب، وتابع: "مثل هذه الأخبار أتحداك أن تجدها على قنوات الإخوان أو قناة الجزيرة".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن القنوات المغرضة مثل قنوات الإخوان والجزيرة، تشن حملات مغرضة على مصر فقط، وتروج الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول مؤسسات الدولة المصرية، وتابع:" حالة الازدواجية فى التعامل مع القضايا يكشف حالة التدنى المكشوف والمفضوح من قبل التنظيم الدولى وتركيا وقنوات الإخوان".

وأكد "الإبراشى"، أن تركيا أكبر ملجأ للسائحين الإسرائيليين، ولكن مثل هذه الأخبار وغيرها من المساعدات الطبية الإسرائيلية التى وصلت تركيا، لا يتم الحديث عنها عبر القنوات المشبوهة، وتابع: "الإخوان لا يعرفون وطنًا ويعترفون بالولاء له.. ولائهم للتنظيم الدولي فقط".