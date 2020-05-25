"سلام كورونا".. موقف طريف على الهواء بين وائل الإبراشي ويسرا

حلت النجمة يسرا، ضيفة على الإعلامي وائل الإبراشي في أولى حلقات برنامجه "التاسعة"، على القناة الأولى، في عيد الفطر المبارك.

وشهدت بداية اللقاء، موقفًا طريفًا بينهما، حيث تصافحا بساعديهما، حيث قال الإعلامي وائل الإبراشي: "سلام الكورونا".

وقالت يسرا: "العيد السنة دي مختلف وكل حاجة مختلفة، لكن لازم نتفائل إننا هنعدي الصعب".

وحول التزامها بالتعقيم في منزلها، قالت يسرا ممازحة: "ببخهم كلهم في البيت وأولهم جوزي، ولو اتمشى تحت البيت ورجع لازم أرشه على الباب، مينفعش نهزر لأن الأعداد بتزيد وده وباء عالمي، ورغم كده إحنا عايشين أحسن من العالم، وبره صعب يلاقوا لقمة العيش".