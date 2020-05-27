ناقد فني لـ"الوطن": "النهاية" تميز بالجرأة.. لكنه خسر السباق لهذه الأسباب

قال الناقد رامي عبد الرازق إن يوسف الشريف خسر في السباق الرمضاني هذا العام بسبب إصراره على تقديم مسلسلات لنفس الكاتب عمرو سمير عاطف، دون أن يحاول تغييره، لأن تغيير الكاتب يؤدي إلى تغيير العوالم والشخصيات التي يتعامل معها الممثل لكن إصرار الشريف على التعامل مع نفس الكاتب من أكبر أسباب خسارته.

وأضاف عبدالرازق، لـ"الوطن"، أن المسلسل تميز بالجرأة كون أحداثه قفزت 100 سنة للأمام محاولة تقديم مسلسل قائم على الخيال العلمي، لكن المسلسل على المستوى النصي ضعيف جدا وعلى مستوى الرؤية والأفكار مكرر ونمطي ومأخوذ من العديد من أفلام الفضاء والخيال العلمي، وبالتالي لم يكن به أي طرح ناضج وصياغة المسلسل على المستوى الحواري لم يكن بها أي نوع من أنواع الخيال لأن اللغة تتطور مع تطور البشر والعلوم والزمن، والمسلسل يقدم بلغة 2020 هذا مسلسل كوميدي أكثر من المسلسلات الكوميدية، بحسب تعبيره.