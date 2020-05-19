فركش.. يوسف الشريف يعلن انتهاء تصوير مسلسل "النهاية"

أعلن الفنان يوسف الشريف عن انتهاء تصوير مسلسل "النهاية" للمخرج ياسر سامي، والذي يعرض حاليا في السباق الرمضاني الحالي.

ونشر "الشريف" عبر حسابه الشخصي صورة من كواليس العمل، وعلق عليها قائلاً، "فركش.. آخر يوم تصوير مسلسل النهاية.. شكرا لكل صناع العمل".

و تدور أحداث المسلسل فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، بخاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.