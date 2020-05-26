استشاري بكتريا ومناعة تحذر من نفخ البلالين: كارثة لو فرقعت

حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة من نفخ البلالين معتبرة أن ذلك يعتبر مثل: "منديل كلينكس مسحت فيه فمي وأنفي"، ما يسهل انتقال عدوى كورونا.

وقالت عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن "نفخ البلايين من الممكن أن ينشر العدوى"، مضيفة: "وياسلام لو البالونة فرقعت في الجو"، مؤكدة أن العدوى ستنتشر عند فرقعة البالونة.

ونصحت عبدالوهاب بارتداء المساكات، وذلك من أجل السيطرة على العدوى، مشيرة إلى أن المصاب الذي يرتدي الكمامة يمنع خروج رازاز العطس أو الكلام.