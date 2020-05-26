"علاج وقرآن".. هكذا تقضي رجاء الجداوي يومها بالحجر الصحي

تقاوم الفنانة رجاء الجداوي مرض كورونا، الذي أصيبت به منذ أيام، وتم حجزها بمستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية.

وعلمت "الوطن" من مصدر مقرب، أنها تقتضي يومها ما بين قراءة القرآن والاطمئنان على أسرتها، والمواظبة على العلاج باستمرار طول أيام الحجر.

يأتي ذلك بعد أن تفاعل معها عدد كبير من الفنانين، والذين دعموها من خلال رسائل عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، متمنين لها الشفاء العاجل.

كانت الفنانة نقلت إلى أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج، عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".