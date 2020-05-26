عادل إمام يطمئن على صحة رجاء الجداوي هاتفيا

أجرى الزعيم عادل إمام اتصالًا هاتفيا بالفنانة رجاء الجداوي، للاطمئنان عليها بعد إصابتها بفيروس كورونا، متمنيا لها النهوض في أقرب وقت، وفق ما ذكره مصدر لـ"الوطن".

وذكر المصدر، أنَّ رجاء الجداوي تتمتع بصحة جيدة وصحتها تتحسن يومًا بعد يوم.

أما عن درجة حرارتها، أكّد المصدر، أنَّها انخفضت بشكل كبير عن أول أيام إصابتها، مبينًا أنَّ الأطقم الطبية تهتم اهتمامًا كبيرًا بها.

مصدر عن صورة رجاء الجداوي المتداولة من داخل مستشفى العزل: مجهول صورها دون علمها

وفيما يخص الصورة المتداولة لها من داخل مستشفى العزل، أوضح المصدر، أنَّ أحد الأشخاص دخل الغرفة الخاصة بها وصورها دون علمها.

وشارك عادل إمام في أكثر من عمل مع رجاء الجداوي منها "الواد سيد الشغال" و"الزعيم" و"حنفي الأبهة" و"بوبوس" وغيرها من الأعمال، أما عن آخر أعمالها فكانت "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني وأحمد داوود.