"تضامن دمياط" تزور أسر الشهداء لتهنئتهم بالعيد

زارت أسرة العمل الاجتماعي بدمياط برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أسرة البطل الشهيد فادي منتصر، ابن عزب النهضة، والشهيد محمود محمد المجدي، ابن قرية البصارطة، واللذين وهبا روحهما دفاعاً عن أرض الوطن.

وأناب عبد الغفار عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية "البر والتقوى المصرية" المركزية عنه في زيارة أسرة البطل الشهيد، والذي رافقه وفد من رجال العمل الخيري من شباب "البر والتقوى" حيث نقل لهم رسالة وتهنئته لهم بعيد الفطر المبارك وقد قدم عوض الهدايا لأسرة البطل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما قام وفد برئاسة سامي الجحر رئيس مجلس إدارة جمعية المجمع الخيري بالسنانية، وتامر فايد رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل، بزيارة أسر أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا دفاعا عن وطنهم وهم "محمد عبد الرازق الدكروري، مجدي مجدي أبو عماشة، عمر عيد عبدالعزيز، محمد جمال صابر"، حيث قدموا التهاني والهدايا لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزار حسام نصر رئيس مجلس إدارة جمعية "الهدي النبوي" الخيرية، أسرة البطل الشهيد، أحمد عوضين إسماعيل شهيد الكتيبة 101 لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات لأسر أبطال مصر الشهداء من أبناء محافظة دمياط، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وعرفاناً منا بدور هؤلاء الأبطال الخالدين في الحفاظ على هذا الوطن الغالي.