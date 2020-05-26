بمناسبة عيد الفطر.. "تضامن دمياط" تزور أسر شهداء الشرطة

زارت أسرة العمل الاجتماعي بدمياط برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أسرتي البطل الشهيد حازم الأمير، البطل الشهيد فاروق العطوي، شهداء الواجب من رجال الشرطة المصرية من أبناء البصارطة، والذين وهبا روحهما دفاعاً عن أرض الوطن يأتى ذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

حيث أناب عبد الغفار رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية المركزية عنه في زيارة أسر الأبطال، والذي رافقه وفداً من رجالات العمل الخيري من شباب "البر والتقوى" حيث نقل لهم رسالته وتهنئته لهم بعيد الفطر المبارك وقد قدم عوض الهدايا لأسرتي البطلين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتقدم عوض بالشكر والتقدير لكل من شارك في تقديم التهاني لأسر الأبطال وعلى رأسهم عماد عوض، مؤكداً أن محافظة دمياط وأسرة العمل الإجتماعي بها لهما كل الفخر والاعتزاز ببطولة الشهداء فخر شباب دمياط، فخر شباب الوطن.

وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات لأسر أبطال مصر الشهداء من أبناء محافظة دمياط، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وعرفاناً منا بدور هؤلاء الأبطال الخالدين في الحفظ على هذا الوطن الغالي.