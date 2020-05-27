العوضي: مش هقدم أدوار شر تاني.. وبلعب بوكس وتايكوندو وجودو

أكد الفنان أحمد العوضي، الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، في مسلسل "الاختيار"، أنه لن يقدم أدوار الشر مرة أخرى.

وقال العوضي خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إنه كان مستعدا بدنيًا لخوض تجربة الاختيار نظرًا لكونه شخصا رياضيا يمارس الألعاب القتالية، مشيرًا إلى أنه يقضي الصباح في صالة الجيم والليل في التدريبات الرياضية البدنية.

وأضاف العوضي: "أنا بحب الألعاب العنيفة منذ صغرى ومواظب على التمرين اليومى لهم زى جودو والبوكس والتايكوندو وبتدرب عليهم يوميًا".

وأوضح العوضي أن الشيء الوحيد الذى تدرب عليه قبل بدء تصوير مسلسل الاختيار هو التدريب على السلاح الذى تطلب منه شهرين حتى يجيد استخدام السلاح وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بسلاح الصاعقة وتدرب على يد رائد الصاعقة السابق محمد طارق وديع.

وكشف العوضى، عن أنه لم يتردد فى أداء شخصية "عشماوى"، بمسلسل الاختيار، كون العمل وطنيا ضخما يتضمن رسالة يقدمها للمشاهدين، وتابع: "لكن هيكون أول وآخر دور شر أقوم به.. مش هعمل كدا تانى مستحيل لأن الموضوع صعب".