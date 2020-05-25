أحمد جمال سعيد: لو خفت من تجسيد أدوار بعينها مش هشتغل

قال الفنان أحمد جمال سعيد، والذي شارك في أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، إنه تم ترشيحه للعمل من خلال المخرج مصطفى فكري، والذي سبق وتم التعاون بينهما من خلال مسلسل نصيبي وقسمتك، وحشمت في البيت الأبيض.

وأضاف "سعيد"، في تصريحات لـ "الوطن"، أن العمل مع مصطفى فكري "مريح"، خصوصًا وأنه مخرج متميز، ويهتم جيدًا بالممثل الذي يعمل معه، "مش مخرج من بتوع يلا صور وخلاص"، ولكن يقف جيدًا على التفاصيل، وكل ما يخص الدور الذي يقوم به كل فنان في مكانه.

وتابع: "عندما قرأت الدور تحمست جدًا لعدم تقديمي مثل هذه الشخصية من قبل، وتحدثت مع المؤلف عمرو محمود ياسين، عن الفكرة وأبعاد الشخصية، وكل تفاصيلها".

وعن تجسيده في "ونحب تاني ليه" شخصية الفنان وليد الذي يعاكس الفتيات، قال "سعيد"، إنه لم يتخوف من قيام البعض بالربط بين المسلسل والواقع، "أنا في الحقيقة مش كده، ولو حسبتها بالطريقة دي مش هنشتغل أدوار كتير"، متابعًا: "الحمدلله أنا متجوز وربنا أكرمني بابني يحيى عنده 5 سنين".

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.