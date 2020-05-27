يوميات كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر إلى617

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.676.545، فيما وصل إجمالي الوفيات 351.592 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.426.064 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا المستجد بالجزائر، جمال فورار، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 8697 حالة إصابة، و617 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 194 حالة إصابة جديدة، و8 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 4918 حالة.

وفي تونس، أكد المدير الصحة بالقيروان حمدي الحذري، مساء أمس الثلاثاء، أن نتائج تحاليل كورونا التي أجريت للطفل (5سنوات) أصيل منطقة أولاد عاشور التابعة لمعتمدية بوحجلة سلبية وأثبتت تخلصه نهائياً من كورونا المستجد، موضحا أن القيروان أصبحت خالية من الوباء و ذلك بعد شفاء الحالات الـ8 دون تسجيل أي حالة وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة موزايك" التونسية..

من جانبها قالت إدارة الصحة بالمهدية، أمس الثلاثاء، في بيان، إنه في اطار متابعة الوضع الوبائي، وعلى إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية "جميعها سلبية"، فإن ولاية المهدية تصبح خالية من فيروس كورونا المستجد، و ذلك لأول مرة منذ 8 مارس الماضي تاريخ تسجيل أول حالة بالجهة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، امس الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7577 حالة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 202 حالة، كما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4881 حالة.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، اتهامه من قبل فرق المعارضة بكونه تخلى عن العديد من صلاحياته الدستورية لوزراء في الحكومة، وذلك خلال تدبير عملية مواجهة تداعيات كورونا المستجد.

وأكد العثماني، أن لجنة اليقظة الاقتصادية تضم وزراء أعضاء في الحكومة ويعلمون تحت سلطات رئيس الوزراء، مضيفا: "أنا من كلفت الوزير بنشعبون بترؤس لجنة اليقظة الاقتصادية"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وشدد العثماني، على أنه لا يوجد أي تناقض بين عمل الحكومة وبين ما تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية، موضحا أن "توزيع الاختصاصات في هذه الظرفية التي يعيشها المغرب جاء لتسريع الإجراءات، ولا يوجد أي مشكل في الاختصاصات الحكومية".

وجاء هذا ردا على انتقادات المعارضة للعثماني بالتنازل عن صلاحياته لوزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الذي يشرف على لجنة اليقظة الاقتصادية المكلفة بتدبير انعكاسات "كوفيد-19" والإجراءات المالية المواكبة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا إلى 268..ونواكشوط تطالب بشطب ديون القارة الأفريقية

وفي موريتانيا، اعلنت السلطات الصحية، أمس الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و6 إصابات جديدة بكورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة ولد الزحاف قوله في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء بالبلاد إنه بذلك يرتفع عدد حالات الوفاة الى 13 حالة فيما وصل العدد الاجمالي للاصابات الى 268 حالة.

ووفق الحصيلة اليومية المعلنة فإنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبقى عدد المتعافين من المرض مستقرا عند 15 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وطالبت موريتانيا بشطب ديون دول القارة الأفريقية لتتمكن من مواجهة كورونا المستجد، وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بمناسبة "يوم أفريقيا": أنه لا غنى عن شطب مديونية القارة الأفريقية لتكون في مستوى مواجهة الوباء وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية".

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن موريتانيا أشارت إلى عبء البؤر التقليدية للتوتر والصراع المسلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، التي ظلت جميعها عوائق دون تحقيق الحلم التنموي المنشود لشعوب القارة.