"الصحفيين": مسحات كورونا للأعضاء وأسرهم في مستشفى عين شمس بـ1500 جنيه

قال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إنه تم الاتفاق مع مستشفى عين شمس التخصصي بمنح الصحفيين وأسرهم تخفيضا لإجراء مسحات على فيروس كورونا بـ1500 جنيه.

وقال عبد المجيد في رسالة للصحفيين منذ قليل: لا داعي للقلق بشأن المسحات، من يحتاجها في حال وجود الأعراض ندعمه لإجراء المسحة في مستشفى عام، حتى يتسنى تمكينه من دخول العزل حال ثبوت إيجابية الإصابة، وفيما يتعلق بإجراء مسحات في القطاع الخاص، يجب أن تكون في مكان معتمد وموثوق، ومن ثم تم التواصل مع مستشفى عين شمس التخصصي، لمنح الصحفيين وأسرهم تخفيض لتجرى المسحة بـ1500 جنيه بدل 2500 جنيه.

وتابع: لا أنصح أي زميل باللجوء لإجراء مسحات إلا إذا كانت هناك أعراض، وذلك لسبب مهم وهو أن الذهاب لمستشفى في مثل هذه الظروف، مخاطرة تعرضك للإصابة، كما لا أنصح باللجوء لإجراء مسحات مدفوعة الثمن، إلا في حالات الضرورة القصوى.

يُضاف إلى ذلك أن تحاليل الدم متوافرة بمشروع العلاج وكذلك الأشعة المقطعية، في الحالات التي تتطلب ذلك، أما عروض معامل التحاليل للاطمئنان غير مجديه، فالأجسام المضادة تتكون في الجسم في حال وجود أي فيروس حتى إذا كان إنفلونزا عادية.