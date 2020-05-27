الرئيس الصيني يدعو إلى الاستعداد للقتال المسلح رغم كورونا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، إن "بكين ستكثف استعداداتها للقتال المسلح وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية، وذلك في ظل تأثير جائحة كورونا الكبير على الأمن القومي"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ونسب التلفزيون الرسمي إلى الرئيس الصيني، قوله إن "أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا المستجد أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية التي تبنتها"، مضيفاً إنه "يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة".

وسجلت الصين، اليوم، سبع إصابات جديدة بكورونا المستجد، جميعهم مواطنون صينيون عائدون من الخارج.

ولا يزال هناك 81 مريضا بكورونا فقط في المستشفيات، بينما هناك 408 آخرين في حالة عزل حيث تم رصدهم كحالات مشتبه بها أو ظهرت نتيجة اختباراتهم إيجابية دون ظهور أي أعراض، وأعلنت الصين عن إجمالي 4634 حالة وفاة بسبب الفيروس من بين 82992 إصابة.