جامعة طنطا تعلن سلبية 12 من الطاقم الطبي من كورونا خالطوا مريضا

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن سلبية 12 حالة من الأطباء والتمريض بمستشفى الطوارئ المخالطين للحالة التى توفيت والتى لم يثبت حملها للعدوى من عدمه.

وأضاف "غنيم" أنه في إطار حرص إدارة الجامعة، بناء على توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، للاطمئنان على الأطقم الطبية في مستشفيات الجامعة، تم تكليف الدكتورة أماني أبو العينين رئيس قسم مكافحة العدوى والدكتورة منال عيد رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بالتنسيق مع الدكتَور ايمن سلام مدير مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، بسحب عينات من 12 حالة من الأطباء والتمريض بمستشفى الطوارئ المخالطين للحالة التى توفيت ولم يثبت حملها للعدوى من عدمه، "حرصنا على إجراء مسحة للأطباء والتمريض المخالطين لأحد المرضى توفي في مستشفى الطوارئ الجامعي، رغم عدم ثبوت إصابته من عدمه بالفيروس بهدف طمأنة الطواقم الطبية وجميع العاملين في المستشفى والحمد لله ظهرت جميع النتائج سلبية، والـ 12 حالة ليسوا مما خالطوا الطبيب المصاب ولم تظهر نتائجهم بعد".

وأكد عميد كلية طب طنطا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم تعقيم وتطهير غرف عمليات مستشفى طوارئ الجامعة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المستشفى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكان مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، أعلن اليوم، إصابة طبيبين بفيروس كورونا، أحدهما متغيب عن العمل منذ شهر، والثاني جاءت إصابته خلال عمله في المستشفى، وتم نقله إلى مستشفى صدر المحلة لتلقي العلاج.