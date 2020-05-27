عاجل.. إصابة 62 ألفا من الأطقم الطبية في أمريكا بكورونا

كشفت إحصائية حديثة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" بالولايات المتحدة، أنَّ أكثر من 62 ألفًا من الأطباء وأفراد التمريض أصيبوا بفيروس كورونا خلال علاجهم للمرضى بالفيروس.

وأوضحت الإحصائية، اليوم الأربعاء، أنَّ هناك 291 حالة وفاة من بين المصابين الذين بلغ إجمالي عددهم 62 ألفًا و344 حالة.

يُذكر أنَّ هذه الأرقام تتجاوز بكثير ما كانت عليه في آخر مرة سجلت فيه المراكز تلك البيانات في 15 أبريل الماضي، حين كان عدد المصابين من الأطباء والممرضين الأمريكيين المعالجين لمصابي الفيروس 9 آلاف و282 حالة .

ويشكو الأطباء والممرضون في أنحاء الولايات المتحدة منذ أشهر من أنهم لا يتلقون ما يكفي من المعدات الوقائية لهم من الإصابة بالفيروس خلال تصديهم للمرضى لعلاجهم.