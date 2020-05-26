"كحك العيد" مفاجأة الجالية المصرية في أمريكا للعالقين: "حبينا نفرحهم"

"العيد فرحة"، جملة افتقدها المصريون العالقون في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قضوا عيد الفطر المبارك، في بلاد الغربة بعيدًا عن أهلهم، بسبب وقف رحلات الطيران عقب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل أن تقرر الجالية المصرية هناك إسعادهم في تلك الظروف.

"كحك العيد" كان الوسيلة الأميز التي فكرت فيها "إيمان وهمان" منسق الجالية المصرية في نيويورك، وفقًا لمبادرة "خلينا سند لبعض"، حسبما قالت، لافتة إلى أنها سعت لإسعاد العالقين هناك.

وأضافت "وهمان" لـ"الوطن"، أنها أبلغت زميلتها أمنية غيث بالفكرة، فقامتا بجمع عناوين الطلاب العالقين ممن لم ينهوا امتحاناتهم أو منتظري شهادة الماجيستير، لإرسال علب كحك هدية لهم.

وأشارت منسقة الجالية المصرية في نيويورك، إلى أنها تتواصل دائمًا مع الطلاب العالقين بأمريكا، ومنهم فتيات حزينات على قضاء العيد بعيدا عن الأهل "فيهم بنات عايشين لوحدهم وبيكلموني وزعلانين، ففكرت إني لازم أسعدهم وأدخل البهجة على قلوبهم".

وأوضحت أنها تناقشت مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والتي بدورها رحبت بالفكرة، وفقًا لمباردة "خلينا سند لبعض"، "دوّرنا في السوق وجبنا بسكويت مضمون ومغلف كويس، وجبت كل عناوين الطلبة كإننا بنعمل بحث عنهم، وحطينا مع الكراتين كروت معايدة، وكتبنا لهم كل سنة وأنتم طيبين، وفاجئناهم".