تضامن قنا تزور مستشفى الحميات بنجع حمادي ودور الأيتام لدعمهم معنويا

قال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، إنه تم زيارة عدد من المؤسسات الاجتماعية وزيارة بعض الأيتام والمستشفيات، برفقة محافظ قنا، لافتاً إلى أنه تم بالفعل صباح اليوم زيارة مركز نجع حمادي ودور الأيتام المسلمين والأقباط، وتقديم الدعم المعنوي لهم وهدية أو مصروف العيد دعماً ابتهاجاً لهذه الفئة المحدودة في المجتمع.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم زيارة مستشفي الحميات في نجع حمادي وتقديم الدعم المعنوي وزيارة المرضي وتخفيف بآلام المرض وتقديم الحماية الطبية لهم.