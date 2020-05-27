عزل نائب مدير مستشفى القنطرة غرب لإصابته بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، اليوم، أنه تم نقل الدكتور نادر الشرنوبي نائب مدير مستشفى القنطرة غرب إلى مستشفى العزل بأبو خليفة، بعد ثبوت إصابته بكورونا نتيجة مخالطته لـ 3 حالات وعلاجهم قبل معرفة الإصابة بالفيروس.

كان الدكتور نادر الشرنوبي، عزل نفسه منزليا عندما ثبت إصابة الـ3 حالات التي خالطها للعلاج وعندما تزايدت الأعراض تم عمل مسحة أثبتت الإصابة، وتم نقله إلى المستشفى بإسعاف خاص من مديرية الشؤون الصحية إلى مستشفى العزل بأبوخليفة.

وأكد الدكتور سعيد السقعان مدير الصحة، أن أطباء الإسماعيلية يبذلون أقصى جهدهم في التعامل مع المرضى ولا يهابون المرض ويلقون كافة العناية والرعاية من وزارة الصحة، وأن هناك اهتمام بجميع الأطباء والذين يعملون بالمستشفيات التي تتلقى المرضى لفحصهم أو في مستشفيات العزل.