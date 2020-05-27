"السياحة": 78 فندقا حصلت على شهادة السلامة الصحية لاستقبال الزوار

تسلم فندقين بمحافظتي الأقصر والسويس، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء وذلك بعد استيفائهما ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، واعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار السيد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتى الآن إلى 78 فندقًا، لافتا إلى أن لجان التفتيش أقرت استيفاء فندقين في محافظتي الأقصر والسويس لجميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائهما شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وهذان الفندقان هما فندق "إيميليو" في محافظة الأقصر، وفندق "چاز ليتل" بالعين السخنة بمحافظة السويس.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.