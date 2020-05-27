الصحة تدرس توفير أماكن لإجراء تحليل كورونا بـ1000 جنيه: لو عايز تطمن

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إنّ هناك بعض المعامل الخاصة تجري تحاليل فيروس كورونا رغم أنّها غير مرخص لها بذلك، متابعة: "وزارة الصحة لما بتعرف إن في معامل بتعمل تحاليل كورونا، بتتقفل على طول، والمستشفيات الخاصة بيبعتوا للمعامل المركزية ومتعاونون بشكل كبير".

وأضافت الجندي، خلال حديثها مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، أنّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تدرس فتح أماكن أخرى لأخذ المسحات لمن يريد الاطمئنان على صحته بشأن كورونا، حالة شكّه في الإصابة: "هتتفتح أماكن للاطمئنان، وهتكون في القاهرة فقط كبداية".

وكشفت الجندي عن أنّ رسوم تحليل كورونا 1000 جنيه لمن يرغب في الاطمئنان على وضعه، وهي التكلفة الفعلية للتحليل، لكن التحاليل التي تتم للمشتبه بهم وظهرت عليه الأعراض تكون مجانا.

وتابعت الجندي أنّ هناك 320 مستشفى لاستقبال مصابي كورونا والمشتبه بهم، ويستقبلهم الأطباء لفحصهم وتوجيههم للتصرف الصحيح، مشددة على أنّ الأخطاء الفردية في المنظومة واردة ولا ننكرها.