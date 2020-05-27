مشادات بين أهالي الدلجمون وسائقي الميكروباص لاستخدام طرق جانبية هرباً من الأكمنة

لجأ عدد من سائقي سيارات الميكروباص القادمين من مواقف محافظتي البحيرة والإسكندرية، إلى استخدام طرق فرعية في قرية الدلجمون للدخول إلى محافظة الغربية، هربا من أكمنة الشرطة.

تصرف السائقين أثار غضب واستياء أهالي قرية الدلجمون، حيث دخلوا في مشادات ومشاحنات معهم، خوفا على حياة أبنائهم من تعرضهم للحوادث.

وقال محمد السيد، من أهالي قرية الدلجمون، إن قريتهم تقع على الطرق الزراعي "الإسكندرية- طنطا"، مشيرا إلى أنه فوجئ بوجود سيارات ميكروباص تحمل ركاب قادمين من محافظتي البحيرة والإسكندرية، تمر من شوارع القرية، هربا من الأكمنة المرورية المتواجدة على مدخل مدينة كفر الزيات، بنطاق الطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية".

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وكشف محمود أحمد من أهالي القرية، أن سيارات الأجرة تهرب من الأكمنة المرورية إلى داخل قرية الدلجمون وشوارعها، للوصول إلى مزلقان السكة الحديد من خلال كوبري الهويس ومزلقان السكة الحديد ومنه للوصول إلى الطريق الزراعي مرة أخرى ثم إلى مدينة طنطا.

وأضاف: "فوجئنا بأن سائقي السيارات لديهم كارتة صادرة لهم من مواقف البحيرة تسمح لهم بنقل الركاب إلى مدينة طنطا، وجرى إخطار الوحدة المحلية بالدلجمون، ومجلس مدينة كفر الزيات وغرفة الطوارئ بالمحافظة الغربية.