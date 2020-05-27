تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 23267، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، إنه تم شفاء 640 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7946 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ640 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 685 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 7306.