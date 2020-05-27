إغلاق الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات الاحترازية في فايد

أعلن المحاسب متولي حسن رئيس مدينة فايد بالإسماعيلية، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن إغلاق الأسواق الأسبوعية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم اليوم الأربعاء، فض تجمعات الباعة الجائلين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تحت إشراف أحمد العايدى نائب رئيس المركز والمدينة.

وأشار رئيس مدينة الإسماعيلية إلى مواصلة حملات النظافة وتعقيم الشوارع والتي بدأت من أول أيام العيد على فترتين صباحا ومساء ونقل كميات كبيرة من القمامة إلى المقالب العمومية وتطهير أماكن نقاط التجمع الخاصة بالقمامة بشكل فوري والمرور على كافة الأسواق في القرى ومنع تجمع المواطنين لأي سبب وتحت أي ظروف للوقاية من كورونا.