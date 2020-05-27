صور.. وزير الزراعة يتفقد مزرعة إنتاج حيواني بوادي النطرون

زار المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة مزارع الإنتاج الحيواني بقرية الإسراء والمعراج بمركز وادي النطرون، وتفقد مزرعة مقامة على مساحة 7 أفدنة، بعدد رؤوس ماشية 700 رأس بالإضافة لوجود 400 حلاب و300 إنتاج تحت العشار، وتنتج المزرعة 6 أطنان من اللبن يوميا، ويدخل جزأ منه للتصنيع بالوحدة داخل المزرعة، كما يوجد 2 هنجر سيلاج و2 محلب آلي.

وأكد محافظ البحيرة على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة سواء الدعم المادي أو الفني، حيث تعد البحيرة من أكبر محافظات مصر الزراعية، بمساحة 1.8 مليون فدان، وتضم على أرضها العديد من المزارع التابعة لوزارة الزراعة، سواء كانت مزارع إنتاج حيواني أو داجني أو أسماك، مؤكدا أن تلك المزارع تدار وفقا لأحدث التكنولوجيا العالمية، وتضاهي أكبر مزارع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البحيرة من محافظات الواعدة زراعيا وإن الوزارة تقدم دعما غير عاديا للعاملين بتلك المزارع.

وتفقد وزير الزراعة مزرعة الأبقار والمحلب وأشاد بجودة المزرعة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الحديثة ووجود أجود سلالات الأبقار بها.

كما تابع المراحل التي تتم بها سواء العمل على إنتاج اللحوم ورعاية السلالات والتسمين وتفقد محلب المزرعة، وأشاد بالجهود التي تمت بالمزرعة والعاملين بها في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين.