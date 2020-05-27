إصابة معيدة بطب بيطري الزقازيق بكورونا.. وعزل 8 من أسرتها

أصيبت معيدة بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". فيما خضع 8 من أسرتها للعزل المنزلي.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تأكد إيجابية إصابة "و ح و" 25 عاما، معيدة بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق ومقيمة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى نقلها إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن فريق من الطب الوقائي ومكافحة العدوى انتقلوا إلى مكان إقامة المصابة وتم عزل 8 من أسرتها احترازيا لمدة 14 يوما تحسبا لظهور أي أعراض عليهم بفيروس كورونا.

كما تم تعقيم وتطهير منزل المصابة والأماكن المحيطة به.