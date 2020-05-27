الصحة تتوقع انخفاض عدد مصابي كورونا الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إنّ أعداد مصابي فيروس كورونا قد تكون أكبر من المعلن، إذ إنّ عددا كبيرا من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، والبعض الآخر لم يخالط مصابين بشكل مباشر ولم يخطر على باله إجراء تحليل.

وأضافت الجندي، خلال حديثها مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، أنّها تتوقع انخفاض الأعداد المصابة بفيروس كورونا الأسبوع المقبل، خاصة مع تحجيم الحركة هذا الأسبوع: "أسبوع العيد وإجراءاته هتأثر علينا في النتائج".

وتابعت الجندي أنّ هناك بعض العاملين في المعامل المركزية أصيبوا بفيروس كورونا، وتم عمل مسحات لهم ولأسرهم، ويتم المسح الدوري للعاملين بمستشفيات العزل.

وأكدت الجندي أنّ أزمة الدكتور وليد يحيى قيد التحقيق، والتحاليل الخاصة به وصلت المعامل المركزية ووصلت نتائجها في 24 ساعة، لافتة إلى أنّه حال وجود أي تقصير فسيتم محاسبة المسؤول.