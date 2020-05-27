BMW تكشف عن أوفر X2 بنسخة هجينة

كشفت شركة BMW الألمانية، عن نسخة جديدة هجينة من سيارتها الكروس أوفر X2 لأول مرة، تلبي احتياجات جميع الأشخاص والأذواق في سوق السيارات العالمي.

وتعمل السيارة بمحرك احتراق داخلي سعة 1.5 لتر ذات 3 أسطوانات، إضافة إلى محرك كهربائي، لتخرج هذه المنظومة الهجينة قوة 217 حصانا، وأقصى عزم للدوران 385 نيوتن متر، وتتسارع من 0: 100 في 6.8 ثانية فقط.

وتختلف النسخة الهجينة عن النسخة العادية في عدم وجود كشافات ضباب أمامية، ووجود البطاريات في النسخة الهجينة أسفل المقاعد الخلفية، ما يجعلها ضيقة بالنسبة للنسخة العادية.