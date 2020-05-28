عادات خاطئة يجب التوقف عنها لسلامة استخدام الكهرباء

يتصرف عدد من المواطنين، بعادات خاطئة يوميًا، دون العلم أنه يجب التوقف عنها، لضمان سلامة استخدام الكهرباء بالمنزل.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية له على موقع فيس بوك، هذه العادات الخاطئة لتجنبها:

1- لمس أي سلك أو جهاز أو أي مصدر كهربائي بيد مبلّلة بالماء.

2- قرب السوائل من مصادر الكهرباء.

3- إدخال أي أداة معدنية في مصدر التيار الكهربائي.

4- عدم التأكد بين حين وآخر بأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية في حالة جيدة.

5- عدم نزع المقبس من القابس ونزعه بسحب السلك.

6- تحميل الدائرة الكهربائية بأكثر من طاقة استيعابها المقننة.