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محمود مسلم

عادات خاطئة يجب التوقف عنها لسلامة استخدام الكهرباء

كتب:

سمر إيهاب
03:53 ص | الخميس 28 مايو 2020
سلامة استخدام الكهرباء

سلامة استخدام الكهرباء

يتصرف عدد من المواطنين، بعادات خاطئة يوميًا، دون العلم أنه يجب التوقف عنها، لضمان سلامة استخدام الكهرباء بالمنزل.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية له على موقع فيس بوك، هذه العادات الخاطئة لتجنبها:

1- لمس أي سلك أو جهاز أو أي مصدر كهربائي بيد مبلّلة بالماء.

2- قرب السوائل من مصادر الكهرباء.

3- إدخال أي أداة معدنية في مصدر التيار الكهربائي.

4- عدم التأكد بين حين وآخر بأن الأسلاك والتمديدات الكهربائية في حالة جيدة.

5- عدم نزع المقبس من القابس ونزعه بسحب السلك.

6- تحميل الدائرة الكهربائية بأكثر من طاقة استيعابها المقننة.