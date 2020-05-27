9 إجراءات اتخذتها "الكهرباء" لتأمين التغذية في الصيف.. تعرف عليها

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من وضع استعداداتها النهائية لمواجهة فصل الصيف لتأمين التغذية الكهربائية خاصة بالأماكن الحيوية والعامة.

والإجراءات التي اتخذتها الوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة لها هي:

- غرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة

- تشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة لتولي التنسيق بين غرف العمليات بالشركات

- تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين

- غرف العمليات بمديريات الكهرباء بالمحافظات لضمان استقرار التيار واتخاذ الإجراءات لمواجهة أية انقطاعات قد يحدث بشكل مفاجئ لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن

- إنشاء محولات ومغذيات جديدة بالمناطق التى تعانى من مشاكل على مدار الفترات الماضية

-توفير مولدات كهربائية بأغلب المستشفيات والميادين المختلفة والتى تشهد إقبالا من المواطنين.

- إنجاز أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالصورة التي تلبي متطلبات المواطنين وتضمن استقرار التيار خلال هذه الفترة التى تشهد أزمة كورونا وبدء الصيف.

- مراجعة كافة الكابلات الأرضية وإجراء الاختبارات للتأكد من تحملها لدرجات الحرارة

- استكمال تزويد كل المحولات والأكشاك بوسائل تهوية بعد مراجعة أحمالها والتأكد من توفير قدرات احتياطية بها.