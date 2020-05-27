تدرس الصحة إيقاف استخدامه لمرضى كورونا.. أبرز آثار "كلوروكين" الجانبية

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية لفيروس كورونا، اطلعت على بيان منظمة الصحة العالمية والذي أعلنت فيه تعليق استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا، وذلك حتى التأكد من آثاره عند الاستخدام كعلاج للفيروس استنادًا لنصيحة لجنة التوجيه المؤلفة من خبراء مستقلين والذين سيقومون بالنظر في البيانات الواردة في أثاره.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن دواء الهيدروكسي في مصر له نتائج هائلة في تعافي نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا، لافتة إلا أن المنظمة لم تضع أسس علمية أو توضيح صريح بالآثار السلبية للدواء ولكن سيتم عقد اجتماع للجنة العلمية وسنرى ما يحب فعله سواء سنعلق استخدام الدواء أم لا.

وكشفت وزارة الصحة عن بروتوكول العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تظهر عليها أعراض بسيطة.

الآثار الجانبية

كشفت دراسة أجراها أطباء أمريكيون أن عقار "هيدروكسي كلوروكوين" المستخدم في علاج مرض الملاريا يفاقم خطر موت المصابين بفيروس كورونا.

وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت" 96 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا، تلقى نحو 15 ألفا منهم علاجا باستخدام هيدروكسي كلوروكوين أو علاج مشتق منه، إما وحده أو مع مضادات حيوية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأظهرت نتائج الاختبار أن عقار هيدروكسي كلوروكوين لم يظهر فاعلية فحسب، بل زاد أيضًا من عدد الوفيات.

وكانت نسبة الوفيات كالتالي: المرضى الذين أعطوا هيدروكسي كلوروكين: 18 في المئة، والمرضى الذين أعطوا كلوروكين: 16.4 في المئة، ومجموعة التجربة (دون إعطاء أي من العلاجين): 9%. أما الذين تناولوا عقار هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين مع مضادات حيوية فقد كانت نسبة الوفاة بينهم أعلى.

وأكد الخبراء أن الدراسة أثبتت مخاطر استخدام الأدوية المضادة للملاريا في علاج مرض "كوفيد – 19".

وبحسب المجلة تم إجراء الاختباء على مرضى كورونا من 671 مركزا طبيا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.

هيدروكسي كلوروكوين

هو دواء تم تطويره في الخمسينيات من الكلوروكين، ويستخدم في بعض الأمراض الروماتيزمية والأمراض الجلدية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وفي بعض البلدان، يستخدم في الوقاية من الملاريا، أو علاجها.

يمكن أن يسبب هيدروكسي كلوروكين، تفاعلات ضارة وخطيرة، ويجب عدم تناوله دون وصفة أو نصيحة طبية، ولم يتم استخدام منتج هيدروكسي كلوروكين من Sanofi في علاج COVID-19 في أي بلد.